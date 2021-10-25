Кулахмет против доминиканского зверя. Превью к титульному поединку казахстанца

Совсем скоро Турсынбай Кулахмет (4-0, 3 КО) проведет защиту титула WBC International в первом среднем весе. Его соперником будет опасный доминиканец Хуан Карлос Абреу (23-6-1, 21 КО). Получится ли казахстанцу приручить зверя? Подробнее - в превью Vesti.kz.

Бой стилей и лишающий силы возни. Поединок мощи и хитрости. Каждый будет взывать к помощи свои тотемы. Один будет рассчитывать на невероятную карьеру в любительском боксе. Второй пойдет ва-банк, вспоминая безжалостные улицы, на которых пришлось не один раз доказывать свои права.

У каждого свой кодекс. Кулахмет и Абреу следуют только своему течению. При этом участники поединка находятся на разных концах спектра. И только желание победить, сделать шаг в сторону солнечного луча объединяют их.

Калибр роли не играет. Даже самый мощный панчер может потерять ударную силу под натиском изматывающего бокса с элементами борьбы. Абреу знает, как нейтрализовать "артиллерию". Только есть проблема.

Кулахмет не тот, кто запросто отдаст позиции и будет повиноваться в ринге - у него свой гейм-план. Свой розыгрыш ювелирно подготовленной партии. Так что нас ждет настоящая разборка. Не гром и молнии, конечно. Однако у каждого свои стимулы и ценности, которые будут гнать их вперед.

"Зверь" Абреу выдвинет на передний план инстинкты. Они не раз ему спасали жизнь. Кулахмет же на полную включит технику, миксуя с тяжелыми выстрелами. Он способен заставить ретироваться доминиканца. Обмякнуть после пропущенных ударов.

У каждого своя история. У Турсынбая только несколько страниц, но написанных пока золотыми буквами. Абреу же готов хоть сейчас вырвать и сжечь некоторые страницы своей. Наверняка он полагает, что сейчас самое время сделать это.

Доказать не только на улице свое право на хорошую жизнь, но и в ринге. Разница лишь в том, что никаких ног и ножей - только кулаки и интеллект, стратегия и несколько планов на бой. Не сработает один, срочно браться за следующий.

Одному предстоит приручить зверя, второму - попасть в самый эпицентр шторма. Настоящего шторма, непредсказуемого и набирающего мощь от раунда к раунду. Зарыться в укрытии не получиться. Нужно смело столкнуться со стихией.

Даст слабину Хуан - будет поглощен ураганом. Но он не такой. Терять нечего, а в таком состоянии боксер наиболее опасен. Турсынбай помнит об этом. Недооценки быть не должно. Импровизировать тоже не получится. Риски допустить осечку очень высоки (доминиканец уже устраивал "баню" прошлым оппонентам).

Пусть Абреу выпускает своего внутреннего зверя, голоного и бесстрашного. "Охотник" Кулахмет готов к этому. Будет славная травля. Никакой темноты - все в равных условиях. Победит сильнейший, как и водится в большом спорте.

Напомним, противостояние состоится 29 октября в Лондоне (Англия).

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