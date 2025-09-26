Крупнейший бой со времён трилогии Головкин - Канело: что пишут об Алимханулы

Обозреватель бокса портала Worldboxingnews.com Фил Джей пишет, что ситуация в среднем весе получила неожиданное развитие. Казахстанский чемпион Жанибек Алимханулы, владеющий титулами IBF и WBO, выступил с резким заявлением в адрес соперников и даже пригласил в дивизион непобеждённого американца Теренса Кроуфорда, передают Vesti.kz.

Переговоры с Адамесом в тупике

По информации Джея, объединительный поединок Жанибека с обладателем пояса WBC, доминиканцем Карлосом Адамесом, оказался под угрозой срыва. В ответ казахстанец жёстко высказался:

"Чемпионы, у меня нет времени бегать за вами. Вы позорите бокс! Если вы не согласны драться, зачем вообще держите пояс? Я не думал, что это окажется настолько трудно! Вы правда думаете, что этот трус согласился драться со мной? Вы же все его знаете! Скоро будут новости!".

Вызов Кроуфорду

Неожиданно Алимханулы обратился и к Теренсу Кроуфорду, недавно сенсационно победившему Сауля Канело Альвареса и ставшему абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Американец ранее заявлял, что "рассмотрел бы переход в 160 фунтов" при достойном предложении.

"Если Кроуфорд согласится драться со мной, я с радостью выйду в ринг. Наш поединок будет таким, который каждый фанат будет смотреть, не отрываясь ни на секунду", — цитирует Жанибека WBN.

Средний вес в кризисе

По мнению обозревателя, дивизион среднего веса сейчас переживает спад. Джермалл Чарло ушёл в 168 фунтов, Геннадий Головкин не боксирует, Хайме Мунгия тоже поднялся выше, а переговоры Алимханулы с Адамесом застопорились.

Может ли Кроуфорд оживить дивизион?

Фил Джей считает, что появление Кроуфорда способно моментально оживить средний дивизион и подарить фанатам крупнейший бой со времён трилогии Головкин – Канело.

Пока сохраняется интрига: готов ли Кроуфорд перейти в средний вес ради титулов или же предложение Алимханулы — больше вызов для шума, чем реальный сценарий.