Кроуфорду предложили бой против непобеждённого чемпиона из Казахстана

Авторитетный американский журналист и обозреватель бокса Стив Ким поделился мнением по поводу будущего новоиспеченного абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) Кроуфорд поднялся на два дивизиона и победил Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО), отобрав у мексиканца звание "абсолюта". Теренс стал первым боксёром в истории, ставшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

После боя Кроуфорд заявил, что "мог бы перейти в средний вес", где выступает казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО).

"Среди всех возможностей для Теренса Кроуфорда, "пурист" внутри меня хотел бы, чтобы он спустился в средний вес и попробовал стать там "абсолютом" в боях против Жанибека, Адамеса и Лары", — написал Ким в соцсети Х.

Отметим, что сам Алимханулы неоднократно заявлял о желании собрать все пояса в дивизионе. Казахстанец является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе, титул WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 KO), а WBA - кубинцу Эрисланди Ларе (31-3-3, 19 КО). Однако последние двое не спешат драться с Жанибеком.

