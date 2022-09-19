Ковалев отреагировал на гонорары "Канело" и Головкина за трилогию

Российский боксер Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) прокомментировал гонорары мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за третий бой, который состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США). Трилогия осталась за "Канело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ковалев в Instagram опубликовал фото, на котором зафиксирована разница в гонорарах боксеров между их первым боем и последним. Как видно, за первый поединок "Канело" заработал пять миллионов долларов, а Головкин - три. Тогда как за финальный мексиканец получил 45 миллионов долларов, а GGG - 20.

"Вот и вся арифметика", - подписал снимок Ковалев.

Напомним, что "Канело" и Головкин бились в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл мексиканец.

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