Конор отреагировал на вызов Мейвезера

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 15:41
©Showtime

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор ответил Флойду Мейвезеру по поводу реванша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее американский боксер заявил, что подерется с ирландцем в 2023 году.

"Не интересно", - написал МакГрегор, опубликовав фото с первого поединка.

В 2017-м Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в десятом раунде. Этот бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.

Напомним, что 25 сентября в Японии Мейвезер проведет выставочный поединок против местного бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мейвезер Флойд МакГрегор Конор UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:00
Профи-бокс
Названо условие для проведения боя Усик - "Канело"
Сегодня , 13:01
Профи-бокс
Казахстанский боксер узнал дату боя за пояс WBA
Сегодня , 11:54
Профи-бокс
"Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным
Сегодня , 10:57
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы
Сегодня , 08:12
Профи-бокс
Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA
Вчера , 18:10
Профи-бокс
Тренер раскрыл правду о "Канело" и предупредил его перед реваншем
Вчера , 15:41
Профи-бокс
Конор отреагировал на вызов Мейвезера
Вчера , 14:25
Профи-бокс
Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным
Вчера , 12:44
Профи-бокс
Мейвезер отреагировал на итоги боя "Канело" - Головкин - 3
Вчера , 09:31
Профи-бокс
"Канело" упрекнули в двойных стандартах после трилогии с Головкиным
© 2008 - 2022 ТОО «EML»