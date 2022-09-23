Конор отреагировал на вызов Мейвезера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор ответил Флойду Мейвезеру по поводу реванша, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее американский боксер заявил, что подерется с ирландцем в 2023 году.

"Не интересно", - написал МакГрегор, опубликовав фото с первого поединка.

В 2017-м Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в десятом раунде. Этот бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.

Напомним, что 25 сентября в Японии Мейвезер проведет выставочный поединок против местного бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.