Мейвезер заявил о желании провести реванш с МакГрегором

Легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о том, что в следующем году собирается провести реванш с бывшим чемпионом UFC Конором МакГрегором, сообщает Fightnews.info.

Соперники встречались в августе 2017 года в Лас-Вегасе (США), где досрочную победу в десятом раунде одержал Мейвезер. Этот бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.

"Я хочу выйти и повеселиться на этих выходных [в выставочном бою против Микуру Асакуры]. Затем у меня будет еще один выставочный бой - в ноябре в Дубае, а в 2023 году я подерусь с Конором МакГрегором. Мы не знаем, будет это выставочный или настоящий бой. Но обсуждаются оба варианта. Я предпочитаю выставочный поединок.

Я больше не настроен на бои, в которых получаю настоящий урон. Так что я не против столкнутся с парнями вроде Конора МакГрегора и ребят, которые бьют не очень тяжело - ютуберов или бойцов UFC. Но я не буду ставить себя в положение, в котором наврежу себе или причиню урон", - сказал Мейвезер.

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