"Конец близок". Канело узнал горькую правду о своей карьере

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, высказал уверенность в том, что карьера абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), находится в упадке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я увидел, что Канело замедлился. Я увидел, что он очень изношен. Джон Райдер - жесткий парень, он скала. Но ты можешь легко постучать молотком по скале и расколоть ее. Если бы Канело был моложе, он бы, пожалуй, нокаутировал Райдера. Мы видели, как он уронил его, но не смог добить. Так что это - признаки изношенности. Об изношенности Канело также говорят операции, которые он провел на своих руках. Конец близок, и в этом вся суть. Это правда. Мне не нравится так говорить, но через это должен пройти каждый боец", - сказал Де Ла Хойя.

Он также подчеркнул, что не верит в успех Сауля в потенциальном реванше с Дмитрием Биволом.

Последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.