"Конец близок". Канело узнал горькую правду о своей карьере

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 22:08
©twitter.com/Canelo

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, высказал уверенность в том, что карьера абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), находится в упадке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я увидел, что Канело замедлился. Я увидел, что он очень изношен. Джон Райдер - жесткий парень, он скала. Но ты можешь легко постучать молотком по скале и расколоть ее. Если бы Канело был моложе, он бы, пожалуй, нокаутировал Райдера. Мы видели, как он уронил его, но не смог добить. Так что это - признаки изношенности.

Об изношенности Канело также говорят операции, которые он провел на своих руках. Конец близок, и в этом вся суть. Это правда. Мне не нравится так говорить, но через это должен пройти каждый боец", - сказал Де Ла Хойя.

Он также подчеркнул, что не верит в успех Сауля в потенциальном реванше с Дмитрием Биволом.

Последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Канело Альварес Сауль Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:08
Профи-бокс
"Конец близок". Канело узнал горькую правду о своей карьере
Вчера , 17:17
Профи-бокс
Непобежденному казахстанцу предрекли поражение в дебютном бою в США
Вчера , 16:59
Профи-бокс
Назван следующий соперник Жанкоша Турарова на титульный бой
Вчера , 11:27
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана показала горячие фото и обратилась к хейтерам
Вчера , 07:58
Профи-бокс
"Объединим титулы". Алимханулы обратился к бразильскому боксеру перед боем за пояс Головкина
5 июня, 20:58
Профи-бокс
Известный промоутер назвал топового соперника для Головкина
5 июня, 17:51
Профи-бокс
Геннадий Головкин узнал свое место в рейтинге боксеров P4P от BoxRec
4 июня, 17:33
Профи-бокс
"Он побьет всех". Назван сильнейший легковес в боксе
4 июня, 17:11
Профи-бокс
Александр Усик ответил Майку Тайсону
4 июня, 15:52
Профи-бокс
Легендарная Шилдс провела первый бой в 2023 году
© 2008 - 2023 ТОО «EML»