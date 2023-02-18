В команде непобежденного американца отреагировали на новость о бое с Алимханулы

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Вчера 10:02
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Ота Джонс-младший, менеджер и тренер американского боксера Чарльза Конуэлла (18-0, 13 KO), прокомментировал новость от авторитетного инсайдера ESPN Майка Коппинджера по поводу того, что его подопечному предложили бой с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я разговаривал с Лу (Дибеллой) пару дней назад и сказал ему, что нас это не интересует. После этого я ничего не слышал. Что касается поста Коппинджера, этот бой не имеет для нас никакого смысла по ряду причин. Для нас, чтобы принять этот бой, они не предлагают достаточно денег. Они предлагают нам гораздо меньше, чем стоит бой. Зачем нам выходить из нашей весовой категории? Мы усердно работали в последних 18 боях в 154 фунтах (первый средний вес) и за небольшие деньги, зачем нам прыгать вверх в весовой категории, чтобы драться с чемпионом? Это не имеет никакого смысла. Мы бы дрались в 154 фунтах за те же деньги. Это не наша вина, что у нас есть промоутер, у которого нет телевидения", - приводит слова Джонса-младшего Fansided.com.

В команде Конуэлла хотят поединки с другими американскими боксерами Себастьяном Фундорой или Дэнни Гарсией.

Напомним, что Коппинджер проинформировал, что бой Конуэлла и Алимханулы может состояться в мае. При этом ранее сообщалось, что Жанибек, являющийся чемпионом мира по версии WBO в среднем весе, вероятно, проведет поединок против британца Лиама Смита (33-3-1, 20 КО).

Интересно, что Конуэлл в 2020 году в девятом раунде остановил другого казахстанца Мадияра Ашкеева.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO

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