Команда Елеусинова после завоевания титула чемпиона мира показала лучшие моменты вечера бокса

©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:19

Появилось видео лучших моментов вечера бокса в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его главным событием стал поединок за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе между казахстанцем Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО) и аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-2, 4 КО). Елеусинов победил решением.

В андеркарте Иван Дычко одержал 11-ю подряд досрочную победу, а Ангелина Лукас дебютировала в профи с победы. В кадр также вошли лучшие эпизоды боев с участием других боксеров из Казахстана:

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Метки:
Елеусинов Данияр Вечер бокса с Елеусиновым Нур-Султан Дычко Иван Лукас Ангелина


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Сегодня 16:19
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