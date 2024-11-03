Команда Алимханулы не смогла договориться о супербое с нокаутером 21-0

Команды чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) и небитого британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) не смогли договорится о проведении поединка, передает Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Стороны не смогли прийти к согласию до 4 ноября - крайнего срока, установленного организацией. Тем не менее, пока обойдется без промоутерских торгов.

Представители боксеров решили продолжить переговоры, а новый президент WBO Густаво Оливьери попросил обе команды направить официальные запросы на предоставление отсрочки до 11 ноября.

Отметим, что это уже второй перенос дедлайна, поскольку изначально договориться было предписано до 23 октября. При этом минимальная ставка остается той же - 200 000 долларов США.

Предыдущую обязательную защиту по линии IBF Алимханулы провел 4 октября, одержав досрочную победу в девятом раунде над Андреем Михайловичем из Новой Зеландии.

В свою очередь, Шираз боксировал 21 сентября и во втором раунде уложил своего соотечественника Тайлера Денни.