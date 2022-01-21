Команда Алимханулы отреагировала на перенос торгов по бою с чемпионом мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) в ожидании решения о бое с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО) находится в Алматы. Об этом говорится в аккаунте команды спортсмена в Instagram.

Всемирная боксерская организация вновь перенесла торги на поединок, который должен стать для американца обязательной защитой. Теперь они пройдут 28 января. Первоначальной датой торгов было 14 января.

"Надеемся, что 2022 год будет нашим. Подготовка к этому бою происходит в предвкушении и не менее интересна, чем само событие", - пишет команда боксера.

Напомним, в ноябре Алимханулы защитил пояс WBO Global, когда досрочно победил экс-чемпиона из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО). После этого казахстанец стал обязательным претендентом на титул Андраде.