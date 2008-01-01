"Кого винить? 2020 год?". Эгис Климас прокомментировал первое поражение Ашкеева в карьере

Он высказался об ужасных комментаторах.

Мадияр Ашкеев (слева) и Эгис Климас. Фото: instagram.com/klimasmanagement
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Сегодня 16:32

Известный в профессиональном боксе менеджер Эгис Климас, который работает с Мадияром Ашкеевым, не смог найти причину первого поражения казахстанца в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

Комментируя досрочную остановку боя против  американца Чарльза Конуэлла, он отметил, что много неудачных факторов сыграли свою роль. 

Напомним, бой Ашкеева стал главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США). Казахстанец пропустил от соперника много ударов и его угол остановил поединок после девятого раунда. Потерпев первое поражение в карьере, Ашкеев потерял титул USNBC.

"Даже не знаю, кого винить... Пандемию, соперника, судей, промоутеров, комментаторов (они были действительно ужасны), самого бойца, менеджеров, тренера или кого??? Или просто 2020 год", - написал Климас в Instagram.

Видео полного боя, или как казахстанец Ашкеев впервые в карьере досрочно проиграл

Метки:
Ашкеев Мадияр Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:32
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