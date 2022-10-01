Казахстанцы Нурсултанов и Сойлыбаев взвесились перед боями за титулы

Казахстанцы Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) и Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) прошли взвешивание перед вечером профессионального бокса, который пройдет сегодня, 1 октября, в Польше, сообщает корреспондент Vesti.kz. Они представят промоутерскую компанию Adal Promotions.

29-летний Нурсултанов встретится с аргентинцем Марсело Фабиано Касересом (18-4, 13 КО) в поединке за титул WBO International в среднем весе.

Сойлыбаев разыграет титул WBA Inter-Continental во втором полулегком весе: 32-летний казахстанец встретится с южноафриканцем Сифосетху Мвулой (16-4-1, 7 КО).

В еще одном бою 24-летний полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО), выигравший золото ЧМ среди любителей, выйдет в рейтинговом противостоянии против Яго Кизирия (6-8, 4 КО) из Грузии.

Чемпион мира и казахстанец с 17 победами. В Польше пройдут два титульных боя