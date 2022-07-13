Европейский боксерский союз (EBU) санкционировал бой за вакантный титул чемпиона организации в супертяжелом весе между казахстанцем Жаном Кособуцким (18-0, 17 КО) и Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У сторон есть время на переговоры до 18 июля, после чего поединок будет выставлен на промоутерские торги.

Напомним, свой последний бой Кособуцкий провел в мае в Гамбурге (Германия), когда одержал досрочную победу над французом Йоханом Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал титул WBC International.

Чамкиран по прозвищу "Анатолийский лев" выходил на ринг также в мае, нокаутировав в четвертом раунде чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

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