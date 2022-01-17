Казахстанского боксера назвали будущим чемпионом мира

Редактор портала Boxing.PL Марек Кудек считает, что казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) может стать чемпионом мира в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Новые на подходе. В этой группе есть как минимум два будущих чемпиона в тяжелом весе", - написал он в "твиттере", включив в список Кункабаева.

Напомним, в декабре 2021 года Кункабаев одержал победу над британцем Стивеном Уордом (13-2, 4 КО) в поединке за вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе. Для казахстанца этот бой стал первым после Олимпиады-2020 в Токио, где он завоевал бронзовую медаль. В активе Камшыбека четыре победы в четырех боях на профи-ринге.