Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 22:18
©instagram.com/ali_boxing_kz/

Казахстанский тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом в выставочном бою турнира Hardcore Fighting от россиянина Курейша Сагова (6-2, 2 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Российский боксер нокаутировал казахстанца в концовке восьмираундового выставочного матча, который не вошел в реестр профи-бокса.

"В любом положении - Альхамдулиллах. Вел весь бой. Получилось как получилось. Сделаем выводы, будем идти дальше. Спорт учит жить и улыбаться сквозь боль. Спасибо всем тем, кто со мной", - написал в своем Instagram Балоев.

Ранее он должен был выйти против призера чемпионата мира из Узбекистана Санжара Турсунова (3-0, 1 КО), но их поединок сорвался. 

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Метки:
Балоев Али

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