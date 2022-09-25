Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом

Казахстанский тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом в выставочном бою турнира Hardcore Fighting от россиянина Курейша Сагова (6-2, 2 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Российский боксер нокаутировал казахстанца в концовке восьмираундового выставочного матча, который не вошел в реестр профи-бокса.

"В любом положении - Альхамдулиллах. Вел весь бой. Получилось как получилось. Сделаем выводы, будем идти дальше. Спорт учит жить и улыбаться сквозь боль. Спасибо всем тем, кто со мной", - написал в своем Instagram Балоев.

Ранее он должен был выйти против призера чемпионата мира из Узбекистана Санжара Турсунова (3-0, 1 КО), но их поединок сорвался.