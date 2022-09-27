Казахстанский супертяж узнал дату следующего боя

Определилась дата следующего боя казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что непобежденный казахстанский нокаутер встретится с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО).

Бой пройдет 5 ноября в рамках вечера бокса в Оберхаузене (Германия). На кону будет стоять титул WBC International, которым владеет Кособуцкий.

Добавим, что ранее казахстанец нокаутировал француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО).

Ранее 33-летнему Кособуцкому пытались организовать поединок с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции за чемпионский титул по версии Европейского боксерского союза (EBU), но бой сорвался.