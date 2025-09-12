Казахстанский супертяж сошелся в дуэли взглядов перед боем в андеркарде Канело

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 KO) уже в эти выходные, в ночь с 13 на 14 сентября, проведет бой в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в десятираундовом противостоянии будет представитель США - Джермейн Франклин-младший (23-2, 15 КО).

Боксеры подерутся в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Перед боем Дычко и Франклин-младший провели первую дуэль взглядов. Видео этого можно посмотреть ниже.

Напомним, последний бой Дычко провел в июле, когда нокаутировал американца Самуэля Кросседа (11-5-1, 7 КО).