Казахстанский супертяж с 11 нокаутами сделал заявление о бое

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Вчера 21:50
©instagram.com/ivandychko/

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (12-0, 11 КО) обратился к потенциальным конкурентам и ответил на вопрос о следующем бое, передает корреспондент Vesti.kz. Тяжеловес показал свою готовность.

32-летний Дычко выиграл 12 боев подряд, а затем бросил вызов: "Я все еще здесь, ребята🥊💪", - подписал казахстанец видео, где проводит "бой с тенью".

Один из подписчиков спросил о следующем поединке и получил ответ: "Скоро будут новости👍".

Добавим, что в июне Дычко боксировал в Аргентине и выиграл поединок по очкам: казахстанец впервые в профессиональной карьере победил по очкам. 

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс нокауты

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