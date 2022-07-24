Обязательный претендент на титул WBA в суперсреднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) заявил о готовности завоевать пояс, сообщают Vesti.kz.

Заявление боксер сделал в своем аккаунте в Instagram.

"Кочевник идет за своим поясом", - написал он.

Напомним, боксер, который ранее выступил спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), уже приступил к тренировкам в Алматы, а в августе отправится в США, где и узнает имя соперника и дату боя. Он не выходил на ринг с осени прошлого года.

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