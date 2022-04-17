Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) рассказал о спаррингах с Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) и поделился планами относительно следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ербосынулы готовился в лагере мексиканца более месяца.

"Спарринг с "Канело" подошел к концу. Мы с ним работали в спаррингах больше месяца. Я многому научился у него. Отличный опыт для меня. "Канело" - великий чемпион. И я жду своего чемпионского боя. Я являюсь обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. Я жду ответа от кубинского чемпиона мира Давида Моррелла. Я всегда готов. Думаю, скоро все станет ясно. Спасибо всем, кто вместе", - написал боксер.

Ербосынулы готовится к бою с кубинцем Давидом Морреллом (6-0, 5 КО), владеющим чемпионским поясом WBA. В свою очередь ранее появилась информация о возможном выступлении казахстанца в андекарде боя с участием "Канело".

Мексиканец 7 мая проведет поединок с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), обладающим титулом WBA в полутяжелом весе.

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