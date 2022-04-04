Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) сделал прогноз на предстоящие бои мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) и своего соотечественника Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). В ходе беседы с корреспондентом Vesti.kz он также назвал победителя их трилогии.

Ербосынулы является спарринг-партнером "Канело" и помогает в подготовке к поединку с чемпионом WBA полутяжеловесом Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) из России, который состоится 7 мая в Лас-Вегасе. В свою очередь GGG уже 9 апреля померится силами с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону их боя будут титулы WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе.

- За кого будете болеть в бою "Канело" - Бивол?

- Я не буду ни за кого болеть. Я с удовольствием посмотрю противостояние мощных боксеров. Кто лучше, тот и победит.

- Кто фаворит боя Головкин - Мурата?

- В предстоящем бою Головкин будет фаворитом. Я думаю, что он победит нокаутом. И все же это лишь мое предположение. Я не хочу делать прогнозы.

- Кто победит в трилогии GGG - "Канело"?

- Я думаю, что "Канело" может победить (Головкина) за счет выносливости и высокой функциональной готовности. Он будет наносить много ударов и будет быстрее. С другой стороны, это бокс и никто не знает, как все будет на ринге. На все воля Всевышнего", - отметил Ербосынулы.

В случае успеха Головкина и "Канело" 17 сентября им предстоит встретиться в третий раз. Первый их бой в 2017-м в Лас-Вегасе закончился вничью, а через год в том же месте победу решением судей праздновал мексиканец.

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