Казахстанский нокаутер рассказал об особом отношении со стороны Канело

Казахстанский боксер Бек Нурмагамбет (13-0, 11 КО) в интервью телеканалу Sport Plus рассказал о том, как попал в команду звездного мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

"После закрытия Suleimen Promotion, который поддерживал нас, тренер Канело написал мне в Instagram и предложил приехать туда. В итоге я прилетел, тренировался с Канело и другими мексиканскими парнями в Сан-Диего", - сказал Бек.

Кроме того, Бек поделился информацией о том, кто ему организовывает бои в Америке:

"Я выступаю в весе с Канело. Он занимает первое место в мировом рейтинге, а я -14-е. Я надеюсь, что они что-то видят во мне. У меня нет менеджера, поэтому тренер Канело Эдди Рейносо помогает мне организовывать бои", - сказал казахстанский боксер.

Напомним, Нурмагамбет последний бой провел на вечере бокса в Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). Его соперником был мексиканец Хоакин Мурриета Лусио (13-13-3, 11 КО) по прозвищу "Бандит".

Поединок рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию. Казахстанец во втором раунде нокаутировал соперника.

Добавим, Канело последний раз боксировал в сентябре 2024 года, когда по очкам победил американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берлангу (22-1, 17 КО) и этим самым защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе.