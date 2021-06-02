Казахстанский нокаутер получил титульный бой. Известны дата и соперник

26-летний казахстанский проспект первого тяжелого веса Серик Мусадилов (9-0, 9 КО) ближайший бой на профи-ринге проведет 9 июля в Майами (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в этот день он встретится против 45-летнего американца Руэла Уильямса (8-1, 3 КО). Поединок будет рассчитан на восемь раундов, а на кону будет стоять титул NABA в первом тяжелом весе.

Напомним, что Мусадилов последний бой провел 22 мая в США, где в первом раунде нокаутировал местного малоизвестного боксера Кевина Брауна (2-15, 1 КО).

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