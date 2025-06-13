Казахстанский Макгрегор провел огненную дуэль взглядов перед боем по боксу

Сегодня, 13 июня, казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков проведет второй поединок по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

Его соперником по бою в Алматы будет россиянин Мариф Пираев, также известный по выступлениям в MMA. Их поединок возглавит турнир от промоушена Fight Nights.

Для Пираева это будет дебют в профи-боксе.

Накануне, соперники прошли дуэль взглядов.

Стоит отметить, что Фаниль имеет внушительный опыт в любительском боксе и носит звание Мастера спорта, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

Напомним, что Рафиков известный как Казахстанский Макгрегор в феврале дебютировал в профессиональном боксе, победив в на вечере бокса в Павлодаре россиянина Ахмеда Алиева по итогам шести раундов.

Добавим, в последнем поединке в MMA Рафиков на турнире Naiza 68 нанес поражение иранцу Мохаммаду Хейбати.