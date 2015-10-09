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Профи-бокс
27 октября 13:13
 

Казахстанский боксёр получил новый бой после победы над бывшим чемпионом WBA

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Казахстанский боксёр получил новый бой после победы над бывшим чемпионом WBA ©instagram.com/bekbauovdulat/

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксёра Дулата Бекбауова (4-0, 3 КО), выступающего в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

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Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксёра Дулата Бекбауова (4-0, 3 КО), выступающего в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

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Бекбауов вернётся на ринг 31 октября в рамках вечера в Тихуане (Мексика). Соперником казахстанца будет местный боксёр Хуан Рамон Гусман (18-12-1, 14 КО).

Свой предыдущий бой Дулат Бекбауов провёл в Алматы 25 июля в Алматы, когда единогласным решением судей победил бывшего чемпиона WBA Inter-Continental белоруса Евгения Долголевца (8-3, 4 КО).

Хуан Рамон Гусман идёт на серии из девяти поражений. В последнем поединке 9 мая он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Антонио Вальдовиньосу (11-1-2, 7 КО).


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