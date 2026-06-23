Казахстанский боксёр получил бой в карде Ахмедова после победы нокаутом

Казахстанский лёгковес Саматали Тольтаев (7–0, 4 КО) проведёт следующий поединок 25 июля в Алматы, передают Vesti.kz.

Тольтаев возвращается на профи-ринг

Боксёр станет участником вечера бокса от Akhmedov Promotions, который пройдёт во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Соперник 26-летнего спортсмена пока официально не объявлен.

Возвращение после яркой победы

Предстоящий бой станет для Тольтаева первым после успешного выступления в апреле. Тогда он провёл поединок в Бангкоке (Таиланд) и одержал победу нокаутом в шестом раунде над вьетнамцем Хонг Куан Динем (12–3–1, 4 КО).

Эта победа позволила казахстанцу сохранить идеальный рекорд на профессиональном ринге — 7 побед в 7 боях.

Главный бой вечера — титульная встреча Ахмедова

В рамках того же турнира 25 июля главным событием шоу станет бой Али Ахмедова (25–2, 17 КО) против представителя ЮАР Асемахле Веллема (11–2–1, 6 КО). На кону — титул чемпиона мира IBO в полутяжёлом весе.

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