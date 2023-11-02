Казахстанский боксер захотел провести поединок с Фьюри

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Сегодня 17:42
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Казахстанский боксер-профессионал Али Балоев, выступающий в первой тяжелой весовой категории, хочет провести бой с британцем Томми Фьюри, являющимся сводным братом чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщают Vesti.kz.

"Надеюсь в скором будущем Анатолий Сульянов (президент лиги Hardcore) сможет организовать бой за пояс Hardcore Boxing с Томми Фьюри", - написал Балоев в соцсетях.

Напомним, что Балоев дебютировал на профессиональном ринге 11 марта 2017 года. Свои первые бои проводил в США, Европе и СНГ. На данный момент на своем счету имеет 13 побед (из них 8 нокаутом) при одной ничьей и одном поражении.

Метки:
Балоев Али Фьюри Тайсон

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