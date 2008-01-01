Казахстанский боксер из веса Головкина победил узбека в Алматы

Казахстанский средневес Абай Толеш одержал победу на вечере бокса в Алматы, организованном компанией MTK Kazakhstan, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это был его шестой бой в профи, а в соперники достался опытный представитель Узбекистана. Несмотря на то, что для 35-летнего Бахрома Паязова это был уже 37-й бой в профи, он отказался от продолжения борьбы после третьего раунда. Победа казахстанца техническим нокаутом.
Напомним, Толеш в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана.
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