Казахстанский боксер из веса Головкина победил узбека в Алматы

Несколько лет назад он становился чемпионом страны.

Абай Толеш (слева). Фото: MTK Global©
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Сегодня 19:19

Казахстанский средневес Абай Толеш одержал победу на вечере бокса в Алматы, организованном компанией MTK Kazakhstan, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это был его шестой бой в профи, а в соперники достался опытный представитель Узбекистана. Несмотря на то, что для 35-летнего Бахрома Паязова это был уже 37-й бой в профи, он отказался от продолжения борьбы после третьего раунда. Победа казахстанца техническим нокаутом.

Напомним, Толеш в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана. 

В среднем весе в профи выступает Геннадий Головкин, который в субботу утром проведет рекордную 21-ю защиту, поставив на кон с поляком Камилом Шереметой свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира

Метки:
Толеш Абай MTK Kazakhstan Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 19:19
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