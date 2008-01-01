Казахстанский боксер из веса Головкина победил узбека в Алматы

Казахстанский средневес Абай Толеш одержал победу на вечере бокса в Алматы, организованном компанией MTK Kazakhstan, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это был его шестой бой в профи, а в соперники достался опытный представитель Узбекистана. Несмотря на то, что для 35-летнего Бахрома Паязова это был уже 37-й бой в профи, он отказался от продолжения борьбы после третьего раунда. Победа казахстанца техническим нокаутом.

Напомним, Толеш в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана.

В среднем весе в профи выступает Геннадий Головкин, который в субботу утром проведет рекордную 21-ю защиту, поставив на кон с поляком Камилом Шереметой свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета за два титула чемпиона мира