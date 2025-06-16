Казахстанский боксер удивил чемпиона мира в США и стал новой угрозой дивизиона

Казахстанский боксер легкого веса Нуртас Ажбенов (16-1, 6 КО) получил высокую оценку от команды чемпиона мира по линии WBC в этой весовой категории американца Шакура Стивенсона (23-0, 11 КО). Сейчас они проводят спарринги в США, где Стивенсон готовится к защите своего пояса против мексиканца Уильяма Сепеды (33-0, 27 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульное противостояние между 27-летним Стивенсоном, ранее являвшимся чемпионом мира во втором полулегком и полулегком весах, и 29-летнего Сепеды пройдет в ночь на 13 июля в Нью-Йорке (США).



Менеджер 30-летнего Ажбенова Жалгас Тукешов рассказал об идее войти в лагерь Шакура перед его титульным боем.

"У Нуртаса действительно уровень чемпионских боев. Он - очень хороший, элитный боксер. Мы искали для него тренировочный лагерь, где он мог бы работать и спарринговать с мировыми чемпионами, лучшими в его весовой категории. Одним из таких является Стивенсон - чемпион в трех весовых категориях и действующий обладатель титула WBC в легком весе. Мы обратились к его команде и предложили кандидатуру Нуртаса для спаррингов в рамках подготовки к бою, который у Шакура состоится 12 июля. Команда Стивенсона поддержала нашу инициативу, и уже сейчас Нуртас находится в их лагере", - сказал он.



По словам менеджера, команда Шакура высоко оценивает уровень Ажбенова и даже видит в нем угрозу для всего легкого дивизиона.

"Они активно спаррингуют, и уже после первых тренировок команда Шакура дала положительную оценку уровню Нуртаса. Им понравилась его работа, и они рады, что он присоединился к их подготовке. Более того, они видят в Нуртасе большую перспективу и серьезную угрозу для всего легкого дивизиона. Это очень приятно слышать. Сейчас Нуртас не только помогает чемпиону готовиться к важному бою, но и сам получает колоссальный опыт. В профессиональном боксе крайне важно спарринговать с сильнейшими, чтобы прогрессировать и показывать высокий уровень. Также мы рассматриваем для Нуртаса крупные поединки - возможно, в Европе или США. У нас есть хорошие предложения, и в ближайшее время мы обязательно порадуем вас отличными новостями о его будущем", - заключил Тукешов.



Отметим, что свой последний бой казахстанский боксер провел в мае в Актобе. В 12-раундовом поединке он встретился со своим соотечественником Заманбеком Данабековым (4-2, 2 КО), которого нокаутировал уже во втором раунде.

Также добавим, что Стивенсон в прошлом провел один бой против соперника из Казахстана. Это было в сентябре 2013 года на турнире в Киеве (Украина). Тогда американец единогласным решением судей после трех раундов победил казахстанского дебютанта Бауыржана Темирхана.