Казахстанский боксер уделал Алимханулы и получил бой с чемпионом мира

Всемирный боксерский совет (WBC) представил новую информацию о назначениях на титульные бои, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Чемпион мира Карлос Адамес (24-1, 18 КО) из Доминиканы оказался перед сложным испытанием - ему предстоит провести сразу две обязательные защиты подряд. Уже в феврале он выйдет на ринг против непобежденного британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО).

На очереди за титульным боем стоит и казахстанец Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО), который уже давно ждет своего шанса.

Любопытно, что Шираз ранее заявлял о желании отобрать титул у Адамеса и затем выйти на бой с еще одним чемпионом - казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющим поясами IBF и WBO.

Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

Нурсултанов не боксировал с ноября 2023 года, когда встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-3, 9 КО) и победил его судейским решением. Казахстанец должен был вернуться в ринг в июле 2024-го, но его бой так и не состоялся.