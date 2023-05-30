Казахстанский боксер с поясом от WBA узнал сроки следующего боя

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО) вернется на ринг в первой половине лета этого года, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, казахстанец уже начал тренировочный лагерь, а подробнее о точной дате и сопернике будет объявлено уже в июне.

Свой последний бой Сойлыбаев провел 21 марта в Алматы, где нокаутировал в третьем раунде филиппинца Дженела Лаусу (11-1-1, 7 КО).

Тем самым, казахстанец успешно защитил пояс WBA Inter-Continental во втором полулегком весе, однако организация исключила боксера из рейтинга.