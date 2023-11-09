Казахстанский боксер получит бой за титул чемпиона мира? Подробности

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) может получить бой за титул чемпиона мира по версии WBC, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что действующий обладатель этого пояса американец Джермалл Чарло может в скором времени освободить титул, так как планирует сменить дивизион.

33-летний Чарло вернется на ринг 25 ноября в поединке в промежуточном весе против Хосе Бенавидеса-младшего после двухлетнего перерыва. На пресс-конференции Джермалл заявил, что планирует подняться во второй средний вес и провести поединок против Дэвида Бенавидеса и рассматривает предстоящий бой против его брата, как шаг к этой цели.

"Джермалл Чарло сказал, что его не заботит сохранение титула WBC в среднем весе, который он назвал "трофеем", и для своего следующего боя он может подняться в 168 фунтов. Потенциально следующим он может сразиться с Дэвидом Бенавидесом, если тот победит Деметриуса Андраде в главном событии 25 ноября", - написал журналист Boxingscene.com Кит Айдек.

Его подписчики отметили, что при таком раскладе у Нурсултанова появится шанс заполучить титульный поединок. Сейчас Мейирим занимает второе место в рейтинге WBC после другого казахстанца Геннадия Головкина, однако GGG не выходил на ринг с сентября 2022-го. "Временный" титул WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу.

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"Тогда будет бой Адамеса против Нурсултанова за пояс WBC", - написал Sweet Pugilism. "Адамес точно получит повышение? А Нурсултанов станет обязательным претендентом", - добавил BoxingMediaUk1.

Отметим, что Нурсултанов должен был 17 ноября в Ташкенте провести отборочный бой по линии WBC с Винсентом Файгенбутцем, однако немец получил травму и снялся с поединка.

Ему на замену вышел чилийский боксер Хулио Аламос (16-1, 9 КО).