Казахстанский боксер получит бой за титул чемпиона мира? Подробности

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 09:54
©twitter.com/meiirim160

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) может получить бой за титул чемпиона мира по версии WBC, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что действующий обладатель этого пояса американец Джермалл Чарло может в скором времени освободить титул, так как планирует сменить дивизион.

33-летний Чарло вернется на ринг 25 ноября в поединке в промежуточном весе против Хосе Бенавидеса-младшего после двухлетнего перерыва. На пресс-конференции Джермалл заявил, что планирует подняться во второй средний вес и провести поединок против Дэвида Бенавидеса и рассматривает предстоящий бой против его брата, как шаг к этой цели.

"Джермалл Чарло сказал, что его не заботит сохранение титула WBC в среднем весе, который он назвал "трофеем", и для своего следующего боя он может подняться в 168 фунтов. Потенциально следующим он может сразиться с Дэвидом Бенавидесом, если тот победит Деметриуса Андраде в главном событии 25 ноября", - написал журналист Boxingscene.com Кит Айдек.

Его подписчики отметили, что при таком раскладе у Нурсултанова появится шанс заполучить титульный поединок. Сейчас Мейирим занимает второе место в рейтинге WBC после другого казахстанца Геннадия Головкина, однако GGG не выходил на ринг с сентября 2022-го. "Временный" титул WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу.

Преемник Головкина? У Казахстана появился новый "король бокса"

"Тогда будет бой Адамеса против Нурсултанова за пояс WBC", - написал Sweet Pugilism.

"Адамес точно получит повышение? А Нурсултанов станет обязательным претендентом", - добавил BoxingMediaUk1.

Отметим, что Нурсултанов должен был 17 ноября в Ташкенте провести отборочный бой по линии WBC с Винсентом Файгенбутцем, однако немец получил травму и снялся с поединка.

Ему на замену вышел чилийский боксер Хулио Аламос (16-1, 9 КО).

Метки:
Нурсултанов Мейирим WBC Чарло Джермалл

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:47
Профи-бокс
Алимханулы обозначил главную цель после завоевания второго титула
Сегодня , 09:54
Профи-бокс
Казахстанский боксер получит бой за титул чемпиона мира? Подробности
Сегодня , 09:20
Профи-бокс
Назван следующий соперник Алимханулы
Сегодня , 08:27
Профи-бокс
Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело
Вчера , 12:46
Профи-бокс
Джалолов бросил вызов топовым боксерам
Вчера , 12:10
Профи-бокс
Головкин против Канело: эксперт вынес вердикт по трем боя и назвал победителя
Вчера , 09:23
Профи-бокс
Алимханулы назвал нового соперника после объединения титулов
Вчера , 09:05
Профи-бокс
"Новый Головкин" из Казахстана узнал следующего соперника
7 ноября, 17:15
Профи-бокс
В США нашли крутую тенденцию в карьере Джукембаева
7 ноября, 13:52
Профи-бокс
"Наследник Головкина" получил хорошие новости после смены соперника
© 2008 - 2023 ТОО «EML»