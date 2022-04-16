Казахстанский боксер побывал в нокдауне и нокаутировал соперника

Казахстанец Султан Заурбек (13-0, 9 КО) нокаутом выиграл рейтинговый поединок во втором полулегком весе, который проходил в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний боксер нокаутировал 24-летнего аргентинца Николаса Ботелли (11-7, 6 КО) по прозвищу "Питбуль" в пятом раунде.

Добавим, что в третьем раунде сам Заурбек побывал в нокдауне, но сумел переломить ход встречи.

Изначально соперником казахстанца мог стать другой соперник, Хайтем Лаамуз (17-1, 7 КО) из Мальты, а Заурбек во второй раз должен был защищать титул WBO European, но за день до боя были внесены изменения.

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