Казахстанский боксер побил россиянина и одержал первую победу в профи

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Сегодня 09:40
©Кадр из видео

Казахстанский боксер Алтынбек Ибрагимов (1-1) провел свой второй бой на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

26-летний Ибрагимов выступил на вечере бокса в Сочи (Россия). Его соперником стал 24-летний дебютант из России Марат Гаспарян.

Поединок в лимите среднего весе был рассчитан на четыре раунда и продлился всю отведенную дистанцию. В итоге победу решением большинства судей одержал казахстанец.

Таким образом, Ибрагимов одержал первую победу на профи-ринге, а Гаспарян дебютировал с поражения.

 

 

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