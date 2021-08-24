Казахстанский боксер может получить бой с "Канело" Альваресом

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) может получить бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в этом же дивизионе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произойдет в том случае, если WBA обяжет Альвареса провести обязательную защиту титула. До этого "Канело" в ноябре предстоит бой за звание абсолютного чемпиона с обладателем пояса IBF американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Но для начала Ербосынулы нужно победить Аллена Леннокса (22-1-1, 14 КО). Их поединок за звание обязательного претендента по линии WBA состоится 12 сентября в Нур-Султане (Казахстан).

"Если победитель боя "Канело" - Плант объявит, что намерен продолжать выступления во втором среднем весе, WBO назначит ему следующим сразиться с Заком Паркером. WBA может потребовать, чтобы свой шанс получили Давид Моррелл, Федор Чудинов или Айдос Ербосынулы. Обязательным претендентом WBC является Давид Бенавидес, а главный претендент по линии IBF - Евгений Шведенко", - пишет Boxing News.

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Напомним, свой последний бой Ербосынулы провел в декабре в Нур-Султане, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил свои титулы по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Казахстанец должен был вернуться на ринг весной в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Но за неделю до встречи в Германии казахстанец заболел коронавирусом, в итоге бой отменили.

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