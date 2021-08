Сауль Альварес объявил о бое за звание абсолютного чемпиона

Чемпион WBC, WBA Super и WBO в суперсреднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 КО) проведет бой с обладателем пояса IBF американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (США). Официально о бое "Канело" объявил в своих социальных сетях.

"6 ноября мы поставим мексиканский бокс на вершину! Иду за недостающим поясом!" - написал боксер.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!



🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh