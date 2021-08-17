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"Все знают почему". Эксперты - о судьбе трилогии "Канело" - Головкин и чего не хватило первым двум боям

"Все знают почему". Эксперты - о судьбе трилогии "Канело" - Головкин и чего не хватило первым двум боям
Фото: SI.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

В начале августа стало известно, что запланированный на сентябрь бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса между обладателями всех поясов мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-1-2, 36 КО) и американцем Калебом Плэнтом (21-0, 12 КО) не состоится. Об этом пишет vRINGe.com.

Тогда же в команде боксера из Мексики огласили возможную замену - чемпион-полутяж Дмитрий Бивол из России или чемпион-средневес из Казахстана Геннадий Головкин, с которым ранее "Канело" дрался дважды: ничья в 2017 году и победа спустя 12 месяцев.

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Эксперт и комментатор Крис Мэнникс из DAZN задается вопросом, почему вариант с Головкиным так и не рассмотрели всерьез. Цитаты из его шоу Boxing with Chris Mannix: "Вы реально удивлены, почему в сентябре "Канело" не сделал резкий поворот в сторону Головкина? Все знают, что Геннадий нацелен в декабре драться с Риотой Муратой. Но не секрет, что он хотел до этого провести еще одну схватку. Просто предполагаемые оппоненты - Джермалл Чарло и Деметриус Андраде - его не устраивают. Я и сам, признаться, тогда подумал, что если третий бой между "Канело" и Головкиным состоится, то разве что сейчас. Думаете, Головкин отказался бы от боя в суперсреднем? Нет, не думаю. Так почему же ничего так и не было?".

Отвечает инсайдер и эксперт Лэнс Пагмайер: "Головкин однозначно мечтает о третьей схватке с "Канело". Здесь без вопросов. Даже несмотря на то, что после поражения от "Канело" он уже не тот, прежний. Теперь он обиженный и угрюмый. Но он по-прежнему хочет этот бой. Тем более что ему уже 39 лет. Но не стоит забывать, что "Канело" до сих пор не простил Головкину все те высказывания за кленбутерол, за проваленную допинг-пробу. Однозначно Геннадий не мог сам набрать "Канело" и договориться. Ему нужен посредник. И у него есть идеальный для этого чувак - Эдди Хирн. Он именно тот, кто может усадить обоих, убедить в необходимости позабыть старые обиды. Он может обоих убедить в том, что сейчас этот бой - самый финансово привлекательный для обоих сторон. И мне жаль, что "Канело" никто не убедил в этом, ведь момент реально был подходящим...".

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"...тем более, что интерес по-прежнему на уровне, - поддакивает Мэнникс. - Вряд ли в боксе сейчас больше 2-3 поединков, которые вызвали бы больше интереса. Да, мы понимаем, что сейчас "Канело" был бы явным фаворитом. Но это не аргумент для рядового болельщика".

"По мнению Головкина, не стоит доверять судьям, - напоминает Пагмайер. - Это значит, что он сразу же начал бы давить на "Канело". А значит, бой всенепременно завершился бы брутальным нокаутом. А именно этого и не хватило первым двум поединкам. Так что все просто. Эдди, ты где? DAZN, поехали! Предложите такой вариант "Канело". 

Мэнникс вновь поддакивает: "В Далласе можно заполнить всю 80-тысячную арену. Можно сделать бой в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Можно сделать третий бой на Allegiant Stadium в Вегасе". 

"Но я не знаю, чем все закончится... - признался Пагмайер. - Будет это таки бой с Плантом? Или, может, Бивол? А вдруг все же Головкин?.. Реально не знаю...".

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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