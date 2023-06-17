Казахстанский боксер из команды Головкина узнал плохую новость

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Сегодня 19:23
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Появился новый рейтинг Всемирной боксерской организации (WBО), сообщают Vesti.kz.

Так, казахстанский боксер Али Ахмедов из команды Геннадия Головкина (GGG Promotions) покинул топ-15 рейтинга второго среднего веса. Ранее он занимал 15-ю строчку. 

Абсолютным чемпионом дивизиона является мексиканец Сауль Канело Альварес. В топ-3 второго среднего веса входят Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Диего Пачеко (США).

Последний бой Ахмедов провел в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил американца Габриэля Росадо (100-90 трижды).

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