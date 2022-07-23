Казахстанский боксер бился в кровавом поединке после победы нокаутом

Казахстанский боксер-профессионал Ержан Залилов (13-4-2, 7 КО) проиграл рейтинговый поединок в Екатеринбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

29-летний Залилов, выступавший в полулегком весе, встречался с Арменом Атаевым (7-4-1, 4 КО) из России и проиграл в восьмираундовом противостоянии единогласным решением судей.

"Боксеры ждут завершения этого кровавого поединка", - резюмировали комментаторы прямую трансляцию боя.

Добавим, что в декабре прошлого года в Нур-Султане Залилов нокаутировал Искандера Харсана (Казахстан, 9-2, 6 КО) и выиграл титул чемпиона Казахстана в профи-боксе.

Казахстанский боксер взлетел в мировом рейтинге после победы нокаутом в титульном бою

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