Для казахстанских болельщиков организуют специальный сектор на бое Головкин - Альварес

Для казахстанских болельщиков Геннадия Головкина, которые захотят полететь на третий бой против Сауля "Канело" Альвареса, будет организован отдельный сектор. Этот вариант сейчас активно прорабатывается командой казахстанского боксера, сообщили корреспонденту Vesti.kz в GGG Promotions.

Бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 17 сентября.

Отметим, что билеты поступили в продажу в понедельник, 27 сентября. Приобрести их можно по этой ссылке. Но тем, кто хочет поболеть за Головкина вместе с другими казахстанцами, будет предоставлена такая возможность.

В настоящее время определяются количество билетов, ряды, а также рассматривается оператор продаж на территории страны. Как подчеркнули в команде, все места будут находиться со стороны угла казахстанца.

"Мы хотели бы, чтобы все, кто хочет приехать в Лас-Вегас, имели возможность поболеть за нашего чемпиона среди таких же его болельщиков. Мы получили много просьб со стороны казахстанцев об организации такого сектора, как только о бое было объявлено официально. Поэтому сейчас работаем над этим вопросом. 17 сентября состоится грандиозный праздник спорта, самый большой в профессиональном боксе на сегодняшний день, и хотелось бы, чтобы наши фанаты также почувствовали его в полной мере. Как только появятся подробности, мы сообщим дополнительно", - сообщили в команде Головкина.

Количество билетов будет ограничено.

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