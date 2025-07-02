Казахстанская боксерша одержала первую победу в профи. Ей помогли подсказки Роя Джонса

Казахстанская боксерша Милана Сафронова (1-0-2) одержала дебютную победу на профи-ринге. На ивенте IBA.PRO 7 в Стамбуле (Турция) она встречалась с представительницей Турции Гульсум Татар (4-2, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их противостояние продлилось все шесть отведенных раундов. Оно завершилось победой 34-летней Сафроновой судейским решением.

"Я очень рада и счастлива, что защищаю честь нашей страны. Спасибо огромное моим тренерам, моей команде, всему Казахстану! Огромная благодарность всем! Отдельно хотела бы поблагодарить Елизавету, которая всегда меня поддерживает, на протяжении стольких лет является моим спонсором", - сказала победительница.

Также Сафронова ответила на вопрос о том, что ее тренировал сам Рой Джонс.

"Он меня многим вещам научил, которые я сейчас использую. Спасибо ему большое!", - призналась она.

"Она хотела приехать, но сейчас у нее началась подготовка к своему бою. Я тоже хотела приехать на ее бой, она моя лучшая подруга, но у меня не получилось, потому что я готовилась к этому бою", - объяснила спортсменка.

Также Милана отметила, что готова вернуться на ринг уже через пару месяцев. А еще она рассказала, почему на ее поединок не смогла приехать ее лучшая подруга -

Отметим, что это первая победа в профессиональной карьере Сафроновой. До этого у нее была богатая карьера среди любителей.