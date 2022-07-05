Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО) высказалась о титульном противостоянии с американкой Челси Стивенсон (5-0, 2 KO) за титул WBC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Том Леффлер, промоутер Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), объявил о титульном поединке с Сатыбалдиновой.

"Сегодня по правилам WBC @wbc_usa прошло первое взвешивание за 30 дней до боя. Я сделал вес. Все идет по нашему плану, я чувствую себя прекрасно. 4 августа я собираюсь получить новый пояс.

Меня не волнует ничего, кроме победы. Так что подготовка продолжается.👊🏼👊🏼👊🏼 Это будет очень интересный бой. Не пропустите этот бой, друзья", - написала казахстанка.

Сатыбалдинова отреагировала на получение титульного боя от WBC

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