Сатыбалдинова отреагировала на получение титульного боя от WBC

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО) прокомментировала предстоящий бой с американкой Челси Стивенсон (5-0, 2 KO) за женский титул WBC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы снова в деле! 4 августа на вечере Тома Леффлера. На этот раз за вакантный женский титул WBC в легком весе в загородном клубе Quiet Cannon в городе Монтебелло! Не пропустите! Мы будем более чем готовы!

В шаге от моей мечты! Я долго этого ждала, никогда не сдавалась и не переставала верить в мою мечту. Это будет зрелищное шоу. Вы все знаете, что я не люблю скучные бои. Поэтому обещаю показать вам интересный, захватывающий бой. Увидимся, ребята, очень скоро", - написала она в Instagram.

Отметим, последний поединок Сатыбалдинова провела 19 июня, когда одержала победу над гаитянкой Джайкой Павилус.