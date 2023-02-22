Казахстанец с титулом WBA получил бой с мексиканским нокаутером

Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО) узнал следующего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой Павлова с мексиканцем Хуаном Карлосом Мирелесом (8-3, 6 KO), рассчитанный на восемь раундов, намечен на 25 марта в Мехикали (Мексика).

Павлов является участником чемпионата мира 2016 года. В 2020 году перешел в профессиональный бокс. С того времени провел восемь боев, в восьми одержал победу (из них шесть нокаутом), является обладателем пояса WBA International.

Напомним, что последний раз казахстанец выходил на ринг в октябре 2022 года в Тихуане (Мексика) и нокаутировал мексиканца Хесуса Гомеса Кинтану. Таким образом, на счету Павлова восемь побед в профи, причем шесть досрочных.

В начале 2022 года года казахстанец тренировался в одном зале с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом.