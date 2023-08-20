Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана

Новости спорта Бокс Профи-бокс
20 августа 16:40
©instagram.com/nursultan___amanzholov/

Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) провел спарринги с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Тренировочные поединки прошли в рамках подготовки к бою с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). На своем аккаунте в Instagram Аманжолов опубликовал фото с Усиком, сделанное во время одной из их рабочих сессий, и добавил к нему подпись: "ИншаАллах, мы готовы к бою".

При этом, в карде события, который пройдет 26 августа в польском Вроцлаве, Аманжолов померится силами с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

Для Аманжолова, начавшего свою карьеру в 2019 году, это самый грозный соперник в карьере. Муллажанов в 2022 году побеждал другого казахстанца Камшыбека Кункабаева.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Усик Александр Кункабаев Камшыбек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:50
Профи-бокс
Попытка №2. Батыр Джукембаев получил бой США
Сегодня , 10:40
Профи-бокс
Канело Альварес сделал неожиданное признание про бокс
Вчера , 15:11
Профи-бокс
Кроуфорд озвучил решение по бою с Чарло
20 августа, 23:30
Профи-бокс
Известный промоутер сообщил хорошие новости для претендующего на бой с Джошуа казахстанца
20 августа, 22:22
Профи-бокс
13 боев за год! 43-летний боксер повторил рекорд Майка Тайсона
20 августа, 17:17
Профи-бокс
Третий бой казахстанского боксера в США завершился неожиданным результатом
20 августа, 16:40
Профи-бокс
Казахстанец провел спарринг с Усиком перед боем против обидчика Кункабаева из Узбекистана
20 августа, 15:01
Профи-бокс
О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу
20 августа, 08:52
Профи-бокс
Лучший боксер современности назвал самый сложный бой в карьере
18 августа, 21:09
Профи-бокс
Мексиканец с рекордом 42-0 выбрал следующего соперника. Он вызывал на бой Головкина
© 2008 - 2023 ТОО «EML»