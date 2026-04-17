Казахстанец подписал контракт на чемпионский бой в весе Алимханулы

Казахстанский боксёр Мейирим Нурсултанов подписал контракт на чемпионский бой в среднем весе по версии WBC, передают Vesti.kz со ссылкой Tengri Sport.

Отмечается, что Нурсултанов получил бой за временный титул чемпиона и ожидает ответа от соперника в течение двух недель. Кроме того, он получил визу в США, в которой ему было отказано дважды.

Чемпионом мира в среднем весе по версии WBC является доминиканец Карлос Адамес, а временным обладателем пояса в декабре стал американец Хесус Рамос.

Кроме того, в том же весе выступает чемпион мира из Казахстана - Жанибек Алимханулы. Он является чемпионом мира по линии WBO, а также бывшим чемпионом по версии IBF - пояс отобрали после обнаружения допинга в крови боксёра.

Напомним, что Нурсултанов последний раз боксировал в 2023 году, когда судейским решением победил чилийца Хулио Аламоса. При этом казахстанец уже несколько лет является обязательным претендентом на титул WBC, но чемпион отказывается от поединка против него.