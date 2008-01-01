Казахстанец нокаутировал небитого соперника в третьем раунде в бою за три титула

В карде успешно выступили другие его соотечественники.

Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/
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Сегодня 01:19
В главном событии вечера бокса в Нур-Султане Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) из Казахстана победил ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в рамках второго среднего веса (до 76,2 килограмма) был рассчитан на 12 раундов, но завершился в третьей 3-минутке.

29-летний Ербосынулы активно начал встречу, поддавливая соперника, работавшего преимущественно вторым номером. Если первые два раунда 31-летний ганец перенес стойко, то в третьем прилично напропускал, вследствие чего оказался в нокдауне и не смог продолжить поединок. Победа Айдоса техническим нокаутом.

Для Иссы это поражение стало первым в карьере, тогда как Ербосынулы продлил свою беспроигрышную серию.

Напомним, что в андеркарте Данила Семенов победил ганца Абрахама Табула, Евгений Павлов оказался сильнее филиппинца Алие Лауреля, Бекзад Нурдаулетов одолел нигерийца Кабиру Товолави, а Бек Нурмаганбет взял верх  над ганцем Эммануэлем Дансо.
Метки:
Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос Казахстан Нурдаулетов Бекзад Нурмаганбет Бек
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 01:19
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