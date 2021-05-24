В Казахстане покажут в прямом эфире дебютный бой Батыра Джукембаева в США

Телеканал "Хабар" в прямом эфире покажет бой казахстанца Батыра Джукембаева, который выйдет на ринг 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В этот день он будет биться с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом (16-1, 16 КО). Поединок входит в программу турнира от IBF, в котором разыграют статус обязательного претендента.

По казахстанскому времени он пройдет утром 30 мая. Начало - в 08:00.

Для Джукембаева предстоящий бой станет дебютным в США, все предыдущие казахстанец провел в Канаде.

Последний раз Джукембаев выходил на ринг в январе 2020 года, когда в Монреале нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22-8, 10 КО) и защитил титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

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