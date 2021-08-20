В Казахстане покажут в прямом эфире чемпионский бой Мэнни Пакьяо

Фото: marca.com©
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Сегодня 13:59

В воскресенье, 22 августа, утром по казахстанскому времени на ринг вернется Мэнни Пакьяо, сообщают Vesti.kz.

Соперником 42-летнего филиппинца, экс-чемпиона мира в восьми дивизионах, станет обладатель пояса WBA Super в полусреднем весе 35-летний кубинец Йорденис Угас. 

Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). На территории Казахстана его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Трансляция начнется в 8 утра. 

 

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Метки:
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